Brezilya lideri Lula'dan darbe planlarına ilişkin açıklama

Lula da Silva, başkent Brazilya'da yaptığı konuşmada, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planlarına değindi.

İsim vermeden Bolsonaro'yu hedef alan Lula da Silva, "Devlet başkanlığını üstlenmemizi engellemek için darbe yapmaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, hükümetini devirmeyi amaçlayan başarısız darbe girişiminin gerçekten gerçekleştiğine inandığını ve bunun kimse tarafından inkar edilemeyeceğini söyledi.

Demokrasinin önemine vurgu yapan Lula da Silva, "Herkesin haklara sahip olduğu ama herkesin başkalarının haklarına saygı gösterdiği medeni bir toplum inşa etmenin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Öte yandan ülkesindeki bir internet sitesine konuşan Bolsonaro, Lula da Silva'nın kazandığı seçimlerden sonra uygulanması düşünülen önlemlerin Anayasal çerçevede tartışıldığını belirtti.

Darbe girişimiyle ilgili planların yalnızca tartışıldığını ancak uygulanmadığını savunan Bolsonaro, "Darbe taslağı Anayasa'ya dayalıydı. Anayasa'daki bir maddeyi tartışmak suç mudur? Bu olası önerilerden herhangi biri hayata geçirildi mi?" diye konuştu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planlarının olduğu taslak, polis tarafından eski bir bakanın evinde bulunmuştu.

- NE OLMUŞTU?

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Federal polisin, darbe planına ilişkin raporunu kamuoyunun erişimine 27 Kasım'da sunmuştu.

Raporda, soruşturma boyunca toplanan kanıtların, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planına dahil olduğunu gösterdiği ifade edilmişti.

Bolsonaro'nun söz konusu darbe planına "aktif katılımı" olduğu belirtilen raporda, ordunun direnmesi nedeniyle darbenin gerçekleştirilemediği bildirilmişti.

Polis, 19 Kasım'da Devlet Başkanı Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 4 asker ve 1 polisi tutuklamıştı.

Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım'da Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla Bolsonaro'nun da aralarında yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Temeli 2022'ye uzanan polis raporunda, Bolsonaro ile bazı generaller, eski bakanlar ve hükümetin eski danışmanları da dahil çok sayıda üst düzey yetkilinin bulunduğu ifade edilmişti.

- BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te de ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Polis, ayrıca göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine de engel olamamıştı.