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Dünya

Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında bomba sesleri duyuldu: Canlı bomba kendini patlattı

Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınındaki bir otoparkta bomba yüklü araç infilak ederken, mahkeme binasına girmeye çalışan canlı bomba da bina önünde kendini patlattı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
Brezilya Yüksek Mahkemesi yakınlarında bomba sesleri duyuldu: Canlı bomba kendini patlattı
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Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesi duyuldu. Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ikinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği ifade edildi. Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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