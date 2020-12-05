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Dünya

Brezilya'da akılalmaz olay... Polis öğle yemeğinden 5 dakika geç gelen arkadaşına silah çekti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, öğle yemeğinden beş dakika geç dönen meslektaşına sokak ortasında silah çekti. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

DHA05 Aralık 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 15:03
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Felipe do Nascimento adlı polis koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetim yaptığı sırada öğle yemeğine giden meslektaşı Márcio Simão ile sokak ortasında tartıştı.Kavganın, öğle yemeğine giden ve beş dakika geciken Márcio Simão ile yemek arasına çıkmak isteyen Felipe do Nascimento polisin öfkelenmesi üzerine çıktığı ifade edildi. Gecikmeye sinirlenen polis memuru Do Nascimento, silahını çekerek Márcio Simão'u tehdit etti.

MÜDÜRE SÖYLEYECEĞİM DEDİ, SİLAHINI ÇEKTİ

Do Nascimento'nun gecikme nedeniyle Márcio Simão'yu müdürüne rapor edeceğini söylemesi üzerine öfkesini kaybettiği öğrenildi. Polis müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nascimento ve Simão'nun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

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