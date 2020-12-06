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Dünya

Brezilya'da askeri polis sokak ortasında meslektaşına silah çekti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir askeri polis, öğle yemeğinden geç döndüğü için kendisini üstlerine şikayet etmekle tehdit eden meslektaşına silah çekti.

IHA06 Aralık 2020 Pazar 08:35 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 08:39
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Brezilya’nın en büyük şehri Sao Paulo’nun merkezinde askeri polis Marcio Simao de Oliveira Matias, meslektaşı Felipe do Nascimento’yu öğle yemeğinden geç döndüğünü üstlerine şikayet etmekle tehdit etti. İkili arasında çıkan tartışmada tansiyon yükselince polislerden Nascimento, meslektaşına silah çekti. Yaşana olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Meslektaşına silah çeken askeri polis Nascimento tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Sao Paulo Eyaleti Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada, “Santa Ifigenia bölgesinde meydana gelen olayda, bir askeri polis memuru, meslektaşını elinde silahla halka açık bir alanda tehdit etmiştir. Biz bunu çok ciddi bir olay olarak görüyoruz. Söz konusu davranış, kurumun temel değerlerini, özellikle disiplin, hiyerarşi, profesyonellik, şeref ve insanlık onurunu doğrudan ihlal etmektedir. Bu nedenle ciddiyet ölçüsünde en ağır cezalar talep edilecektir" denildi.

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