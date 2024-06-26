Brezilya Yüksek Mahkemesi, 'bireysel esrar kullanımının yasallaştırılması' kararını oy çokluğuyla onayladı.

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brasilia'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu konuya dair Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin uygun olmadığını belirtti.

Brezilyalı politikacı Chico Alencar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karara "halkın sağlığını etkileyecek bir durum olması nedeniyle" tepki gösterdi.

Brezilya Senatosu, nisanda, yasa dışı maddelerin hangi miktarda olursa olsun taşınmasını yasaklayan anayasa değişikliğini onaylamıştı.