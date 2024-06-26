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Dünya

Brezilya'da bireysel esrar kullanımını artık suç sayılmayacak

Brezilya'da bireysel esrar kullanımının suç olmaktan çıkarılmasına karar verildi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Brezilya'da bireysel esrar kullanımını artık suç sayılmayacak
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, 'bireysel esrar kullanımının yasallaştırılması' kararını oy çokluğuyla onayladı.

Senato Başkanı Rodrigo Pacheco, başkent Brasilia'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu konuya dair Yüksek Mahkeme tarafından bir karar verilmesinin uygun olmadığını belirtti.

Brezilyalı politikacı Chico Alencar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karara "halkın sağlığını etkileyecek bir durum olması nedeniyle" tepki gösterdi.

Brezilya Senatosu, nisanda, yasa dışı maddelerin hangi miktarda olursa olsun taşınmasını yasaklayan anayasa değişikliğini onaylamıştı.

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