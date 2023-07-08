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Dünya

Brezilya'da çöken apartmanda can kaybı 14'e yükseldi

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu can kaybının 14'e yükseldiği açıklandı.

IHA8 Temmuz 2023 Cumartesi 23:50 - Güncelleme:
Brezilya'da çöken apartmanda can kaybı 14'e yükseldi
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Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinin başkenti Recife'ye bağlı Janga semtinde 4 katlı bir apartmanın çökmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kayıp kişilerin cansız bedenlerine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 14'e yükseldi. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı kıyı kenti olan Recife'te şiddetli yağışlar etkili olurken Pernambuco Valisi Raquel Lyradaha daha fazla yağış beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Vali ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken 4 katlı apartmanda yaşayanların çoğunun çökme sırasında uykuda olduğu aktarılmıştı. Binanın, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yıkıldığı tahmin ediliyor.

  • Brezilya
  • Pernambuco eyaleti
  • apartman çökmesi

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