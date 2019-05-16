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Brezilya´da binlerce öğrenci ve öğretmenlerden protesto

Brezilya´da öğretmenler ve öğrenciler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimi tarafından temel eğitim ve yükseköğretimde uygulanan kesintileri birçok şehirde protesto etti.

  • DHA
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Brezilya Eğitim Bakanlığınca Nisan ayında açıklanan ve ülke genelinde temel eğitim ve yüksekokullarda elektrik, su ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler, binlerce öğrenci ve öğretmen tarafından protesto edildi.
 
Aşırı sağcı Jair Bolsonaro´nun 1 Ocak´ta Devlet Başkanı olmasından sonra ülke genelinde düzenlenen ilk protestolarda 27 eyalette okul ve üniversitelerde eğitime ara verildi.
 
Bolsonaro yönetimi, Nisan ayı sonunda 63 üniversite ve 38 federal eğitim kurumunda, vergi gelirleri beklenenden düşük olduğu için kesintiye gitmişti. Uygulanan kesinti su, elektrik, hizmet alımı, teçhizat ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamaları etkilerden, Eğitim Bakanlığı yetkilileri öğrenci yardımı, maaş ve emekli maaşlarının ödenmesi gibi zorunlu harcamaların ise bu kesintiden etkilenmediğini açıkladı.
 
Öte yandan, ABD gezisinde olan Bolsonaro ise düzenlenen protestolar ile ilgili konuşarak, protestocular hakkında "Faydalı salaklar. Birçoğu militan. Kafaları bomboş, hiçbir şey bilmezler. Federal üniversitelerin çekirdeğini oluşturan akıllı küçük bir azınlığın manevra kitlesi olarak kullanılmakta olan faydalı salaklar" ifadelerini kullandı.
 

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