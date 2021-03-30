Star.com.tr 30 Mart 2021 Salı 19:13 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 19:24

Brezilya'da art arda gelen istifalara bir yenisi daha eklendi, ülkenin genelkurmay başkanı ile deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti.



İstfalar sonrası kabine revizyonu

Brezilya'da Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva istifa ettiğini duyurmuş, ülke basını Brezilya Başsavcısı Jose Levi ile Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa ettiğini ileri sürmüştü.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aralarında istifa eden savunma bakanı ile istifa ettiği iddia edilen dışişleri bakanı da olmak üzere, kabinesindeki 6 değişikliği duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolsonaro; yeni savunma, dışişleri ve adalet bakanı ile Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve bakanlık seviyesinde görev yapan kabine şefini açıkladı.

Devlet Başkanı Bolsonaro, dışişleri bakanlığı görevine Carlos Alberto Franco, savunma bakanlığına Walter Souza Braga Netto, adalet bakanlığına Anderson Gustavo Torres, kabine şefliğine Luiz Eduardo Ramos Brezilya başsavcılığına Andre Luiz de Almeida Mendonça ve hükümet sekreterliğine Flavia Arruda'nın getirildiğini bildirdi.

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