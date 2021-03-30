İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2021 Salı / 17 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3492
  • EURO
    9,7992
  • ALTIN
    452.061
  • BIST100
    1395.79
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'da genelkurmay, deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti
Dünya

Brezilya'da genelkurmay, deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti

Brezilya'da genelkurmay, deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti.

Star.com.tr30 Mart 2021 Salı 19:13 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 19:24
ABONE OL

Brezilya'da art arda gelen istifalara bir yenisi daha eklendi, ülkenin genelkurmay başkanı ile deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti.

İstfalar sonrası kabine revizyonu

Brezilya'da Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva istifa ettiğini duyurmuş, ülke basını Brezilya Başsavcısı Jose Levi ile Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa ettiğini ileri sürmüştü.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aralarında istifa eden savunma bakanı ile istifa ettiği iddia edilen dışişleri bakanı da olmak üzere, kabinesindeki 6 değişikliği duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Bolsonaro; yeni savunma, dışişleri ve adalet bakanı ile Brezilya başsavcısı, hükümet sekreteri ve bakanlık seviyesinde görev yapan kabine şefini açıkladı.

Devlet Başkanı Bolsonaro, dışişleri bakanlığı görevine Carlos Alberto Franco, savunma bakanlığına Walter Souza Braga Netto, adalet bakanlığına Anderson Gustavo Torres, kabine şefliğine Luiz Eduardo Ramos Brezilya başsavcılığına Andre Luiz de Almeida Mendonça ve hükümet sekreterliğine Flavia Arruda'nın getirildiğini bildirdi.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.