Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6111
  • 6,254
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Brezilya'da hapishanede çıkan isyanda 52 kişi öldü

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 52 mahkum öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilya basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan Altamira hapishanesinde, iki çete arasında çıkan kavganın ayaklanmaya dönüşmesiyle 52 mahkum yaşamını yitirdi.
 
Sabah saatlerinde başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.
 
Yetkililer, ölen mahkumlardan 16’sının başının kesildiğini, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi.
 
İsyanda rehin alınan iki hapishane görevlisi daha sonra serbest bırakıldı.
 
Yaklaşık 200 kişilik kapasiteli Altamira hapishanesinde 300'den fazla mahkum bulunuyor.
 
Mayıs ayında Amazonas eyaletinin Manaus kentinde birer gün arayla dört farklı cezaevinde çıkan isyanlarda 57 mahkum ölmüştü.
 
Brezilya hapishaneleri, 700 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Çin’in asimetrik savaş kabiliyetini artıracak! Testlerine başlandı

Çin’in asimetrik savaş kabiliyetini artıracak! Testlerine başlandı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürmüşlerdi

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürmüşlerdi

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Yaşlılara devletten 8 destek birden

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA