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Dünya

Brezilya'da kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğini kaldıracak yasa gündemde

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinde kadın çalışanlar aleyhindeki ücret eşitsizliğini ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni yasa tasarısını açıkladı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
Brezilya'da kadın ve erkek arasındaki ücret eşitsizliğini kaldıracak yasa gündemde
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Devlet Başkanı Lula da Silva, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başkent Brasilia'daki Planalto Sarayı'nda düzenlenen törende, "önceki hükümet döneminde ülkede kadın hakları konusundaki gerilemeyi tersine çevirmek için" kadın haklarıyla ilgili 25'in üzerinde yasa tasarısından oluşan, yeni bir paketi duyurdu.

Açıklanan pakette en önemli konunun, aynı işi yapan kadın ve erkeklere eşit ücret garantisi veren yasa tasarısı olduğu ifade edildi.

Pakette, aile içi şiddete uğrayan kadınlara sığınma evleri inşa etmek için 372 milyon real (yaklaşık 1 milyar 370 milyon lira) ve kadınların liderliğinde yürütülecek bilim projelerini desteklemek için 100 milyon real (yaklaşık 368 milyon 253 bin lira) harcamanın planlandığı belirtildi.

"BREZİLYA, KADINA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDETLE MÜCADELEYE GERİ DÖNDÜ"

Törende konuşan Lula da Silva, önceki Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun başındaki hükümetin, "kamu politikalarını yok ettiği, temel bütçe kaynaklarını kestiği ve kadınlara yönelik şiddeti motive ettiği için saygıdan yoksun" olduğunu dile getirdi.

Kadın hakları konusundaki gerileme nedeniyle "aşırı sağcı" olarak nitelendirilen selefi Bolsonaro'yu suçlayan Lula, "Brezilya'nın geri döndüğünü söylemekten memnuniyet duyuyorum. Brezilya, kadınlara saygıya ve ayrımcılık, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye geri döndü." ifadelerini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, kadına yönelik pek çok şiddet biçimi olduğunu vurgulayarak bunların her biriyle mücadele etmeyi "devletin ve bir bütün olarak toplumun görevi" olarak nitelendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2018'deki raporuna göre, Brezilyalı kadın işçiler, eğitim düzeyleri yüksek olsa da genellikle erkeklerden yüzde 23 daha az ücret alıyor.

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