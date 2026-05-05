  Brezilya'da korkunç kaza! Uçak binaya çarptı: Ölüler var
Brezilya'da korkunç kaza! Uçak binaya çarptı: Ölüler var

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Belo Horizonte kentinde küçük uçağın apartmana çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

IHA5 Mayıs 2026 Salı 10:05 - Güncelleme:
Bezilya'daki uçak kazasında bilanço ağırlaştı. Minas Gerais eyaletinde yer alan Belo Horizonte kentinde küçük uçağın apartmana çarptığı kazada pilot ve yardımcı pilot olay yerinde hayatını kaybederken, yolculardan biri ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Minas Gerais eyalet hükümeti, uçaktaki diğer iki yolcunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ve durumlarının stabil olduğunu belirtti.

İtfaiyenin verdiği bilgiye göre; uçak, Belo Horizonte şehir merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Pampulha Havalimanı'ndan öğleden sonra Sao Paulo'ya gitmek üzere havalandı. Uçak, dakikalar sonra üç katlı bir apartmana çakıldı. Binada yaşayanlardan yaralanan olmadı ve yapıda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

