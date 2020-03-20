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Dünya

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ''felaket durumu'' ilan edildi

Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'felaket durumu' ilan edildi.

AA20 Mart 2020 Cuma 23:31 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 23:31
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Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde çarşamba günü onaylanan ve ülkede "felaket durumu" ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edildi.

Resmi Gazete'de de yayımlanan kararname, ülkede kamu harcamalarının artırılmasına ve yıllık belirlenen bütçe açığının aşılmasına müsaade ediyor.

Kararnamenin uygulanması amacıyla, virüsün yayılmasına karşı alınacak tedbirlerin bütçesinin denetlenmesi için 6 senatör ve 6 milletvekilinden oluşan bir komite oluşturulacak.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da 750 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

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