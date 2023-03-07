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Dünya

Brezilya'da ''Küçük Katil Pedro'' lakaplı ünlü seri katil Sao Paulo'da vurularak öldürüldü

Brezilya'da 71 cinayetten suçlu bulunan ve 42 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest kalan 'Küçük Katil Pedro' lakaplı ünlü seri katil Pedro Rodrigues Filho, Sao Paulo'da vurularak öldürüldü.

AA7 Mart 2023 Salı 10:19 - Güncelleme:
Brezilya'da ''Küçük Katil Pedro'' lakaplı ünlü seri katil Sao Paulo'da vurularak öldürüldü
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Metropoles gazetesinin haberine göre, ülkenin en kötü şöhretli seri katillerinden biri olduğuna inanılan 68 yaşındaki Filho dün öldürüldü.

Silahlı iki saldırgan, Portekizcede "Pedrinho Matador" veya "Küçük Katil Pedro" olarak bilinen Filho'ya Sao Paulo eyaletinin Mogi das Cruzes bölgesindeki evinin önünde defalarca ateş etti.

İlk kez 1973'te tutuklanan ve 2007'de hapisten çıkan Filho, daha sonra iki kez daha hapis cezası aldı. Filho, 71 cinayetten suçlu bulundu ve toplamda 42 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest bırakıldı.

Filho, hayatı boyunca kendi babası dahil 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etmesine rağmen, "Ben canavar değilim" başlıklı bir otobiyografi yayınlamıştı.

Soruşturmaya devam eden yetkililer, Filho'nun öldürülmesinin intikam cinayeti olabileceğinden şüpheleniyor.

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