Brezilya'da Meclis karıştı! Televizyon yayını kesildi, gazeteciler dışarı çıkarıldı

Brezilya Meclisinde, bazı milletvekillerinin eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının düşürülmesi teklifi üzerine arbede yaşandı.

BBC'nin haberine göre, sağcı milletvekilleri, 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Bolsonaro'nun cezasının düşürülmesini öngören bir teklif sundu.

Teklif kapsamında, darbe girişimi sırasında hükümet binalarını basan onlarca Bolsonaro destekçisinin de serbest bırakılması talep edildi.

Ayrıca avukatları, Bolsonaro'nun ameliyat için hapishaneden çıkmasına izin verilmesi için resmi bir talepte bulundu.

Yasa teklifi üzerindeki hararetli tartışmalar kısa sürede büyüyerek Mecliste arbede yaşanmasına neden oldu.

Sol görüşlü milletvekili Glauber Braga, Meclis Başkanı'nın koltuğuna oturup kalkmadı. Braga, bu eylemin "darbe girişimi hamlesine karşı protesto" olduğunu söyledi.

Polis, Mecliste yaşanan arbede sırasında bazı milletvekillerini zorla dışarı çıkardı. Televizyon yayını kesilirken, gazeteciler de Meclisten dışarı çıkarıldı.

- BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun 27 yıl hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetmişti.

