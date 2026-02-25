İSTANBUL 11°C / 4°C
Brezilya'da sel felaketi! Ölü sayısı 40'a yükseldi

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi, kayıp 27 kişi ise aranıyor.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 22:11 - Güncelleme:
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde 24 Şubat'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı arttı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldiği aktarılarak, kayıp 27 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. İtfaiye, 3 bin 600 kişinin ise evlerini terk ettiğini açıkladı.

Juiz de Fora Belediye Başkanı Margarida Salomao, yüksek riskli bölgelerde yaşayanlardan belediye tarafından kurulan sığınma evlerine gitmeleri ve yardım istemeleri çağrısında bulundu.

