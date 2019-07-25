Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı
Brezilya'nın kuzeydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti.
- AA
İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu ve Lima kentlerindeki etkili yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, en az 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yetkililer, kaybolan 6 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.
Sellerin etkili olduğu bölgelerde bazı resmi kurumlarla okullar tatil edildi.
Recife kentinde, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.