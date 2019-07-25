İtfaiye yetkilileri, Pernambuco eyaletinin Recife, Olinda ve Abreu ve Lima kentlerindeki etkili yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, en az 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, kaybolan 6 kişiden halen haber alınamadığını aktardı.

Sellerin etkili olduğu bölgelerde bazı resmi kurumlarla okullar tatil edildi.

Recife kentinde, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.