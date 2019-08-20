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Brezilya´da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı

Brezilya´da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı.

  • DHA
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Rio de Janeiro´daki Rio-Niterói köprüsü üzerinde seyir eden otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun, silahlı kişi tarafından salındığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi.

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