Brezilya´da silahlı bir kişi, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı
Brezilya´da yolcu otobüsünde silahlı adam, 32 yolcuyu rehin aldı. Otobüsün bulunduğu otoyol tamamen trafiğe kapatıldı.
- DHA
Rio de Janeiro´daki Rio-Niterói köprüsü üzerinde seyir eden otobüsteki silahlı adam, otobüsteki 32 yolcuyu rehin aldı. Otoyol tamamen trafiğe kapatılırken; 5 yolcunun, silahlı kişi tarafından salındığı belirtildi. Polisin, olay yerini kordon altına aldığı; silahlı adamın kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi.
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