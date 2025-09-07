Brezilya'da siyasi fırtına! Lula, ABD yaptırımlarını destekleyenleri ''vatan hainliğiyle'' suçladı

Brezilya Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit törenine katılan Lula da Silva, isim vermeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve senatör oğlu Eduardo Bolsonaro'yu hedef aldı.

Lula da Silva, ABD'nin ülkesine uyguladığı gümrük vergilerine değinerek, "Brezilya hiçbir zaman kimsenin emrine girmez. Hiçbir zaman kimsenin kolonisi olmadık, olmayacağız. Kendi topraklarımızı ve halkımızı başka bir hükümetin müdahalesi olmadan yönetiriz." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Bolsonaro ve bir süredir ABD'de yaşayan Senatör Bolsonaro'yu kasteden Lula da Silva, "Brezilya'ya yönelik yaptırımları teşvik eden bazı Brezilyalı politikacıların rolü kabul edilemez. Onlar Brezilya halkı için çalışmak üzere seçildiler ancak sadece kendi kişisel çıkarlarını savunuyorlar. Onlar vatan hainleridir. Tarih onları affetmeyecek." diye konuştu.

"ANCAK SADECE KENDİ KİŞİSEL ÇIKARLARINI SAVUNUYORLAR"

Lula da Silva, tüm ülkelerle dostane ilişkiler sürdürmeye gayret gösterdiklerini belirterek, "Bize dayatmak istediklerinin aksine Brezilya Devlet Başkanı yargı kararlarına müdahale etmez. Brezilya'nın tek sahibi vardır, Brezilya halkı." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya basınına göre, Senatör Eduardo Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump hükümetini Brezilya'ya daha fazla gümrük vergisi uygulamaya ve babası Bolsonaro'ya darbe girişimi davasında ev hapsi cezası veren yargıçlar üzerinde baskı kurmaya teşvik ediyor.