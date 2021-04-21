İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1165
  • EURO
    9,7968
  • ALTIN
    463.876
  • BIST100
    1365.27
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 321 kişi yaşamını yitirdi.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 00:20 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 00:20
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 69 bin 381 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 14 milyon 43 bin 76'ya çıktı.

Bir günde 3 bin 321 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ülkedeki ölü sayısı 378 bin 3'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 561 bin 689 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.