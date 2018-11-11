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Brezilya'da toprak kayması: 5 ölü

Rio de Janeiro eyaletinde toprak kaymasında dev bir kaya evlerin üzerine devrildi. Olayda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, başkent Rio de Janerio yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında 5 kişi öldü.
 
Rio de Janerio eyaleti Sivil Savunma Sözcüsü Roberto Robadey, yerel televizyon kanalı Globo'ya yaptığı açıklamada, başkente 20 kilometre uzaklıktaki Niterio şehrinin Boa Esperanca mahallesinde iki gündür devam eden yoğun yağışın yol açtığı toprak kaymasında dev bir kayanın, 6 hanenin üzerine devrildiğini bildirdi.
 
Robadey, olayda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.
 
Sözcü, enkaz altındaki arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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