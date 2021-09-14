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Dünya

Brezilya'da uçak kazası: 7 ölü

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

AA14 Eylül 2021 Salı 20:27 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 20:27
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Brezilya basınında çıkan habere göre, 7 kişiyi taşıyan PS-CSM-King Air B200 model çift motorlu küçük uçak, ülkenin Para eyaletine gitmek üzere Sao Paulo'nun Piracicaba kentindeki Pedro Morganti Havalimanı'ndan kalktıktan kısa süre sonra düştü.

Sabah meydana gelen kazada, uçakta bulunan 73 yaşındaki iş adamı Celso Silveira Mello Filho, eşi ve 3 çocuğu ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın düşmesinin ardından kırsal alanda meydana gelen yangına müdahale ediyor.

Nedeni henüz belli olmayan kazanın aydınlatılması için yetkililer olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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