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Dünya

Brezilya'da uçak kazası! Kalabalığın olduğu caddeye düştü

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçak kalabalık caddeye düştü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 15:13 - Güncelleme:
Brezilya'da uçak kazası! Kalabalığın olduğu caddeye düştü
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Campo de Marte Havaalanı'ndan havalanan küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra kent merkezine yakın bir caddeye düştü.

7 kişi taşıma kapasiteli uçağın caddedeki başka araçlara da çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazanın ardından çıkan yangına 5 araçla müdahale etti.

İtfaiye yetkilileri, uçakta kaç kişi bulunduğunun henüz netleşmediğini, kazadan herhangi birinin kurtulma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

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