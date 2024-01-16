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Dünya

Brezilya'da yağış felaketi! 11 can kaybı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 11 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

AA16 Ocak 2024 Salı 03:57 - Güncelleme:
Brezilya'da yağış felaketi! 11 can kaybı
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Brezilya'nın Rio de Janeiro Belediye Başkanı Eduardo Paes, yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, kentte "acil durum" ilan ettiklerini belirtti.

Şiddetli yağışlarda şu ana kadar 11 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Yetkililer, 1 aylık yağışın bir günde düştüğünü vurgulayarak, onlarca evin sular altında kaldığını ve yardıma muhtaç kişilere erzak ulaştırmaya çalıştıklarını duyurdu.

Meteoroloji verilerine göre, kentin doğu kesimlerinde yoğun yağışlar bir süre daha devam edecek.

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