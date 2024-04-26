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Dünya

Brezilya'da yangın faciası: 10 ölü

Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde çıkan yangın sonucunda 10 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

AA26 Nisan 2024 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Brezilya'da yangın faciası: 10 ölü
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Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde, evsizlerin kaldığı bir otelde yangın çıktı.

Porto Alegre Belediye Başkanı Sabastiao Melo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Yangın sonrası çok sayıda kişinin otelden kurtarıldığını, bazılarının hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Melo, yangının kontrol altına alındığını, nedeninin tespiti için uzman bir ekibin çalıştığını kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde ise yaralı 11 kişinin durumunun ciddi olduğu, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

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