Brezilya'dan ithal edilen donmuş gıdalarda koronavirüs tespit edildi

IHA 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 18:35

Çin’in Brezilya’dan ithal ettiği donmuş gıdalarda korona virüs tespit edildi. Yetkililer yaptığı açıklamada, Longgang eyaletine bağlı Shenzhen kentine Brezilya’dan ihraç edilen donmuş tavuk kanatlarından test için alınan örneklerde korona virüs tespit edildiğini duyurdu. Korona virüs tespit edilen marka hakkında ise bilgi paylaşılmadı. Shenzhen sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada, virüse rastlanan ürünler ile temas kuran kişilerin tespit edildiğini ve yapılan tüm testlerin negatif çıktığını aktardı. Sağlık yetkilileri, tavuk kanatlarının tamamının testten geçirilerek mühürlendiğini açıklarken, virüs tespit edilen markanın tüm ürünlerini takip altına alındığını aktardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamalarda ise, Covid-19’un gıdadan veya gıda ambalajlarından insana geçmesinin çok düşük bir ihtimal olduğu belirtilmişti.

Öte yandan Çin’de bugüne kadar 7 bölgede ithal edilen gıda ürünlerinin paketlerinde korona virüs tespit edildi.