NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin BRICS ortaklarıyla çalışma konusunda Ankara'nın egemenlik hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Rutte, Estonya Başbakanı Kristen Michal ile başkent Tallinn'de düzenlediği ortak basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin BRICS başvurusunun "bir endişe kaynağı olup olmadığına" yönelik soruya yanıt veren Rutte, "Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır." dedi.

Rutte, bu durumun "zaman zaman ikili ya da NATO içinde tartışmalara yol açmasına" rağmen Türkiye'nin İttifak'ta oynadığı rolün altını çizdi.

Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik olduğunu" ifade eden Rutte, "Türkiye, NATO'nun en donanımlı askeri güçlerinden birine sahip. NATO coğrafyasının kendi bölümünde (güneydoğu kanadında) hayati rol oynamaktadır. NATO'ya bir bütün olarak pek çok kabiliyet sağlamaktadır." diye konuştu.

Rutte, Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun bir parçası olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin uzun yıllardır İttifak'ın ayrılmaz bir parçası olmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki İttifak içinde bir demokrasi olarak, 32 ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- GÜNEY KORE'DEN UZMANLARLA SON İDDİALARA İLİŞKİN GÖRÜŞÜLECEK

Kuzey Kore'nin, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek olmak için bu ülkeye asker gönderdiğine ilişkin iddialara yönelik bir soruyu da cevaplayan Rutte, konuya ilişkin Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Rutte, Güney Kore'den gelecek hafta NATO'yu bilgilendirmek üzere uzmanlar gönderilmesini talep ettiğini aktararak, "O zaman Kuzey Kore'nin gerçekten de Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını destekleyip desteklemediğini göreceğiz." dedi.

Böylesi bir gelişmenin "bölgede gerilimi tırmandıracağını" belirten Rutte, şu anda gündemde olan iddiaları teyit edemediğini de sözlerine ekledi.

- KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA ASKER GÖNDERDİĞİ İDDİALARI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 17 Ekim'de Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini aktarmış, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü bildirmişti.

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