BRICS: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz

Gazze'deki durumun çevrim içi görüşüldüğü ve BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin katıldığı "Orta Doğu'daki Duruma İlişkin Olağanüstü Ortak Toplantı" düzenlendi.

Zirvenin sonuç bildirgesinde, İsrail ve Filistinli sivilleri hedef alan savaş suçları, ayrım gözetmeyen saldırılar, sivil altyapının hedef alınması dahil tüm şiddet eylemleri, provokasyon, kışkırtma ve yıkımın kınandığı açıklandı.

Bildirgede, uluslararası yasalar gereğince sivillerin korunması gerektiğinin altı çizilerek esir sivillerin bırakılması çağrısı yapıldı.

Gazze halkının bölgeden zorla çıkarılıp diğer ülkelere gönderilmeye çalışılmasının Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olduğu vurgulanan bildirgede, "Filistinlilerin kendi topraklarından her türlü kitlesel veya bireysel biçimde zorla çıkarılmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BMGK) ilgili kararı çerçevesinde, insani yardıma sürekli, kısıtlamasız, acil ve güvenli erişimin sağlanması gerekliliğine ve tarafların insancıl hukuka uymasının önemine dikkat çekildi.

Yaşananlara son verilmesini sağlayacak acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, bölgede sivillerin korunmasını ve insani yardım sağlanmasını amaçlayan bölgesel ve uluslararası çabalara yönelik güçlü destek yinelendi.

Orta Doğu'daki barış ve güvenliğin uluslararası hukuk ve BM Şartı çerçevesinde sağlanmasına ilişkin bağlılık yinelenirken, BM Güvenlik Konseyinin öncelikli rolüne de dikkat çekildi.

Bildirgede ayrıca, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin ele alınmasında oynadıkları rolün de altı çizildi.

Tüm ilgili tarafların, istikrarın daha da bozulması, şiddet olaylarının artması ve çatışmaların bölgeye yayılmasının önlenmesi için çaba göstermesi talep edildi.

Son olarak, İsrail-Filistin meselesinin yalnızca barışçıl yollarla çözülebileceği belirtilen bildirgede, uluslararası topluluğun bağımsız bir Filistin Devletinin kuruluşu ve iki devletli çözüm için desteği istendi.