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Dünya

BRICS Zirvesi'ni işaret ettiler! Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'ndeki etkinlikler sırasında Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayrı bir görüşme yapmaya hazır olduğu bildirildi.

8 Ekim 2024 Salı 10:08 - Güncelleme:
BRICS Zirvesi'ni işaret ettiler! Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Kremlin'in basın servisi açıklamada bulundu. Açıklamada, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazan'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi'nde ayrı bir görüşme yapmaya hazır olduğunu teyit etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin güçlenerek gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu, üst düzey siyasi diyaloğun devam edeceğini, önümüzdeki süreçte çeşitli vesilelerle gerek bölgemizde gerekse dünyadaki meseleleri ayrıntılı bir biçimde ele almayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti."

KREMLİN'DEN SON GÖRÜŞME HAKKINDA AÇIKLAMA

Kremlin'in basın servisi, "BRICS Zirvesi'nde Kazan'da yapılacak etkinlikler sırasında Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasında ayrı bir görüşme yapmaya hazır olduklarını teyit ettiklerini" bildirdi.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

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