Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, yalnızca 2024 yılının değil, belki de son yılların en önemli zirvelerinden birine BRICS Zirvesi ev sahipliği yaptı. BRICS'in resmi sosyal medya hesabı "BRICS News" Türkiye'nin savunma sanayine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in kurduğu, ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de katıldığı BRICS, son yıllarda hızla üye sayısını arttırdığı gibi örgüte ABD başkanlığındaki tek kutuplu dünya düzenine meydan okuma misyonu da yükleniyor.

BRICS'TEN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

BRICS, Türkiye'nin oldukça rağbet gören savunma sanayisi ürünlerini konu alan bir video yayınladı. BRICS'in resmi hesabından yapılan açıklamada Türk savunma sistemlerinin videosu paylaşıldı. Türk bayrağı emojisine de yer verilen videoda, "Türk hava savunma sistemleri" ifadeleri kullanıldı.

Videoda ayrıca Roketsan ve ASELSAN gibi savunma firmalarını geliştirdiği teknolojilere açıklamalarıyla birlikte yer verildi.

BRICS NEDİR?

Haziran 2006'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRIC, 2010'da Güney Afrika'nın da katılmasıyla "BRICS" haline geldi.

Uzmanlar, özellikle kalabalık nüfus, güçlü sanayi ve zengin enerji kaynaklarıyla dünyanın önde gelen ülkelerini bünyesinde barındıran BRICS'in dünya düzeninde alternatif bir güç merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtiyor.

Birliğin gündeminde ise son dönemde yeni ortak bir ödeme platformu, yeni bir rezerv para ve dolarsızlaşma süreçleri son dönemde giderek daha fazla ön plana çıkarken, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu yıl katılmasıyla daha da genişleyen birliğe 34 ülke daha katılım başvurusu yaptı.