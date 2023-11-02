Britanya Başbakanı Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü: Gündem Gazze'ye insani yardımların ulaşması

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmesinde, Refah Sınır Kapısı'nın İngiliz ve diğer ülke vatandaşları ile yaralı Filistinlilerin Gazze'yi terk etmeleri için açılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Görüşmede, iki lider, Gazze'ye insani yardım akışının arttırılmasına yönelik acil çalışmaları ele aldı. Sunak, Mısır Kızılayının çalışmalarını desteklemek üzere İngiltere'den ikinci bir yardım uçuşu planları hakkında Sisi'ye bilgi verdi.

Sunak, ayrıca, hayat kurtaran yardım ve tıbbi tedavinin sivillere mevcut tüm yollardan ulaşmasını sağlamanın en önemli önceliği teşkil ettiğini ve ülkesinin daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu aktardı.

- REHİNELER KONUSU DA GÜNDEME GELDİ

Görüşmede, iki lider, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak, Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasını önlemek ve Filistin halkı için uzun vadeli barış ve refah sağlamak amacıyla yürütülen diplomatik çabaları da ele aldı.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki İngiliz vatandaşlarından ilk grubun, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçtiğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından 20 Ekim'de Mısır'ı ziyaret etmişti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.