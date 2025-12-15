Brown Üniversitesindeki silahlı saldırı sonrası ABD polisinden yanlış gözaltı

CNN'in haberine göre, Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyaletin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesinde 13 Aralık'ta meydana gelen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Neronha, saldırıyla ilgili halihazırda gözaltında bulunan şüpheliye yönelik delilleri doğrulanma sürecinden geçirdiklerini söyledi.

Delillerin "başkalarına işaret ettiğini" vurgulayan Neronha, polisin şüpheliyi serbest bırakacağını dile getirdi.

Neronha, şüphelinin adının medyada yayılmasının "talihsiz" olduğunu, bundan sonraki aşamada çok dikkatli olacaklarını aktardı.

Providence Polis Şefi Oscar Perez de açıklamasında, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin ihbar üzerine şüpheliyi gözaltına aldığını ancak kanıtların, yargılama için yeterli olmadığını ifade etti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley ise asıl saldırganın yerini tespit edemediklerini, daha fazla görüntülü delile ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

- KAMPÜSTE SİLAHLI SALDIRI

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, saldırıda hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "FBI olay yerinde ve şüpheli gözaltında." ifadesini kullanmıştı.

Providence Polis Şefi Oscar Perez, düzenlediği basın brifinginde, gözaltına alınan şahsın kimliğiyle ilgili şu aşamada bir bilgi paylaşmayacaklarını, şüphelinin güvenlik kameralarındaki kıyafetleriyle yakalandığını ve halihazırda başka şüpheli aramadıklarını belirtmişti.

ABD medyasına konuşan FBI yetkilileri, şüphelinin olay yerinden yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan bir otelde yakalandığını kaydetmişti.