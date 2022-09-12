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Dünya

Brüksel saldırılarında ön duruşma yapıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'de düzenlenen ve 32 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının sanıklarının yargılandığı davanın ön duruşması yapıldı.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
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Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarla ilgili 10 kişinin yargılanacağı davanın duruşmaları, geçici olarak mahkeme binasına dönüştürülen eski NATO karargahında yapılıyor.

Paris saldırılarındaki rolü nedeniyle Fransa'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan grubun elebaşı Salah Abdeslam duruşmaya katılmayacak.

Suriye'de öldürüldüğü tahmin edilen sanıklardan birisi ise gıyaben yargılanacak.

- ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK DAVA OLMASI BEKLENİYOR

Davanın, duruşmalara çok sayıda mağdur ve ailelerinin katılması nedeniyle Belçika'nın şimdiye kadarki en büyük davası olması bekleniyor.

Bugünkü ön duruşmanın ardından 10 Ekim'de 12 jüri üyesini seçmek üzere yeniden toplanılacak. Duruşmalar 13 Ekim'de yeniden başlayacak ve Haziran 2023'e kadar sürecek.

22 Mart 2016'da Brüksel Havalimanı ve şehir merkezindeki Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen bombalı terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 340 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Sanıkların, hem Brüksel hem de Kasım 2015'te Paris'teki saldırılardan sorumlu olan DEAŞ'ın bir birimine üye oldukları iddia ediliyor.

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