Brüksel'de 12 Mayıs hazırlığı: Hava trafiğini doğrudan etkiledi

Ulusal basına göre, Havalimanı yönetimince yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta özellikle kalkış uçuşlarında ciddi kesintiler öngörüldüğü belirtildi.

Grevlerin hava trafiğini doğrudan etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, eylemlere katılanlar arasında güvenlik ve yer hizmetleri personelinin de bulunduğu aktarıldı.

Bu nedenle havayolu şirketlerinden, güvenliğin sağlanması ve uzun bekleme sürelerinin önlenmesi amacıyla o günkü kalkış uçuşlarını sınırlandırmaları istendiği kaydedildi.

Yolculara, "uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri" çağrısı yapıldı.

Varış uçuşlarında ise aksamanın sınırlı olması bekleniyor.