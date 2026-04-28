Dünya

Brüksel'de 12 Mayıs hazırlığı: Hava trafiğini doğrudan etkiledi

Belçika'da sendikaların 12 Mayıs'ta düzenleyeceği ulusal protesto, hava ulaşımını doğrudan etkiledi. Brüksel Havalimanı'nda özellikle kalkış uçuşlarının yaklaşık yarısının iptal edilmesi bekleniyor.

AA28 Nisan 2026 Salı 21:12
Brüksel'de 12 Mayıs hazırlığı: Hava trafiğini doğrudan etkiledi
Ulusal basına göre, Havalimanı yönetimince yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta özellikle kalkış uçuşlarında ciddi kesintiler öngörüldüğü belirtildi.

Grevlerin hava trafiğini doğrudan etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, eylemlere katılanlar arasında güvenlik ve yer hizmetleri personelinin de bulunduğu aktarıldı.

Bu nedenle havayolu şirketlerinden, güvenliğin sağlanması ve uzun bekleme sürelerinin önlenmesi amacıyla o günkü kalkış uçuşlarını sınırlandırmaları istendiği kaydedildi.

Yolculara, "uçuşlarıyla ilgili güncel bilgileri havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri" çağrısı yapıldı.

Varış uçuşlarında ise aksamanın sınırlı olması bekleniyor.

