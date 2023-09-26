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Dünya

Brüksel'de Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri ile Brüksel'de bir araya gelindiğini, tarafların gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımları görüştüğünü bildirdi.

AA26 Eylül 2023 Salı 18:38 - Güncelleme:
Brüksel'de Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi
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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Charles Michel'in danışmanları Simon Mordue ve Magdalena Grono, AB'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan arasında bir toplantı yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanı Emmanuel Bonne ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un danışmanı Jens Ploetner'in de katıldığı toplantıda AB Konseyi Başkanı Michel de kısa süreliğine bulundu.

Toplantıda AB, tüm gelişmeleri yakından izlediğini, sahadaki gerginliklerin sivillerin durumunu etkilememesi için en üst düzeyde müdahalede bulunduğunu bildirdi.

AB ayrıca, "uluslararası insani erişime ve insan hakları aktörlerine izin verilmesi, şeffaflık, Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermenilerle ilgili vizyonu hakkında detaylı bilgi" ihtiyacını vurguladı.

Hikmet Hacıyev de Azerbaycan'ın yerel halka insani yardım ve güvenlik sağlama planlarını özetledi.

Hacıyev ve Grigoryan, gelecek muhtemel toplantıda normalleşme sürecini ilerletmek için somut adımlar üzerinde görüşmelerde bulundu.

Açıklamada, toplantının, 5 Ekim'de İspanya'da Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi marjında Michel ile 4 ülkenin liderleri arasında yapılması planlanan görüşmeye hazırlık için fikir alışverişine olanak sağladığı kaydedildi.

  • AB kriz görüşmesi
  • Normalleşme adımları
  • Brüksel toplantısı

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