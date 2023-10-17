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Dünya

Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, polis tarafından vurularak yakalandı.

AA17 Ekim 2023 Salı 10:58 - Güncelleme:
Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
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İçişleri Bakanı Annelies Verlinden'in ulusal radyo kanallarından Radyo 1'de yaptığı açıklamaya göre, zanlı, sabah saatlerinde vurularak yakalandı ve ağır yaralı olarak hastanede tutuluyor.

Basında yer alan bilgilere göre, zanlı, Verboekhoven Meydanı civarında bir kafede görüldü ve kullandığı silahla yakalandı.

Saldırıdan sonra ilan edilen en yüksek seviyeli kod uyarınca tüm güvenlik güçlerinin teyakkuz hali sürerken, İsveçli diplomatlar başta olmak üzere potansiyel tehdit altındaki kişilere yönelik gözetim artırıldı.

Dün akşam kent merkezinde EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede bir kişi rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldürmüştü.

  • brüksel saldırısı
  • polis operasyonu
  • Belçika

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