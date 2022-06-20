Brüksel'de halk hayat pahalılığına karşı yürüdü

Belçika'daki en büyük işçi sendikalarının çağrısı üzerine protestocular Brüksel Kuzey Tren İstasyonu önünde buluştu.

Garın karşısına kurulan dev ekrana "Hayat çok pahalı daha yüksek ücret istiyoruz" yazıldı.

Göstericiler, "Maaşları artırın", "Hastane ve okullar için para", "Maaşlarımızı serbest bırakın", "Ücret soygununu durdurun" yazılı pankartlar açtı.

Sendikalarının kırmızı, yeşil ve mavi renk flamalarını taşıyan ve aynı renklerde kıyafetler tercih eden protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Güney Tren İstasyonuna kadar yürüdü.

Göstericiler, yürüyüş boyunca hükümet karşıtı sloganlar attı. Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı yürüyüş nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde trafik aksadı.

Protestocuların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ÜLKE GENELİNDE GREV YAPILIYOR

İşçi sendikalarının çağrısı üzerine ülke genelinde 1 günlük grev yapılıyor. Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılma kararı aldı. Bu nedenle bugün Brüksel Havalimanı'ndan yolcu uçağı kalkamıyor.

Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferleri aksıyor.

HAYAT PAHALILIĞINA TEPKİ

Göstericiler, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.

Belçika'da uygulamada olan endeksleme sistemiyle çalışanların ücretleri enflasyondaki artış oranı kadar artırılıyor. İşverenler ise otomatik ücret endekslemesinden rahatsız ve bunun iptalini istiyor.

Ancak, sendikalar söz konusu endeksleme sisteminin muhafaza edilmesini ve özel sektörde ücret artış oranlarını sınırlayan yasaların değiştirilmesini talep ediyor.

Ülkede enflasyon, geçen ay yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

