Brüksel'de metro istasyonunda saldırı! 2 kişi için insan avı başlatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki metro istasyonunun dışında gerçekleştirilen silahlı saldırı polisi harekete geçirdi. Polis, silahlı saldırganlar için insan avı başlattı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde kar maskesi takan en az 2 kişinin Clémenceau istasyonunun girişinde elinde kalaşnikof tüfekle görüldüğü kaydedildi. Brüksel polis sözcüsü Sarah Frederickx, saldırganların metroya kaçtığını ifade ederek hala metro tünellerde olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti. Saldırıda yaralanan olmadığını kaydeden Frederickx bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Clémenceau istasyonu saldırının ardından kapatıldı.