Dünya

Brüksel'de Moskova krizi: Avrupa'da Rusya konusunda iki taraf oluştu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da Rusya konusunda iki farklı çizginin oluştuğunu söyledi. Peskov, bazı ülkelerde, 'Rusya ile ne olursa olsun konuşmak gerekir' görüşünün giderek daha fazla dillendirildiğini belirtti.

12 Şubat 2026 Perşembe 13:36
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da Rusya konusunda farklı iki tarafın oluştuğunu belirterek "Bazıları, ne olursa olsun Ruslarla konuşmaya başlamaları gerektiği konusunu giderek daha fazla dile getirmeye başladı. Bu, bizim yaklaşımımızla uyumlu." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ve Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yapılması konusunda ortak bir anlayış bulunduğunu kaydeden Peskov, müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda ilerleyen zamanda bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Peskov, ABD'nin gümrük tarifesi adımı sonrasında Küba'da yakıt sorunu yaşanmasını değerlendirerek, Kübalı yetkililerle ülkeye yardım seçenekleri konusunda istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

ABD'nin, Küba'ya yardım etmesi halinde Rusya'ya tarife uygulama ihtimalini değerlendiren Peskov, "Durumda herhangi bir ilave gerginlik istemiyoruz ancak diğer yandan şu anda (ABD ile) mal ticaretimiz de yok. ABD tarafıyla bu konuda yapıcı görüşmeler yapmayı umuyoruz." dedi.

Rusya'da bir süre önce erişim engeli getirilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a ilişkin konuşan Peskov, "Meta şirketinin Rus yasalarının hükümlerine uymayı reddetmesi nedeniyle ilgili makamlarımız tarafından böyle bir karar alındı." ifadesini kullandı.

Peskov, yerli mesajlaşma uygulaması MAX'ın yabancı uygulamalara alternatif olarak kullanılabileceğini kaydetti.

- AVRUPA'DAKİ RUSYA KUTUPLAŞMASI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya ile temasa geçmek için herhangi bir girişimde bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Bunu yapmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramaları yeterli. Avrupa'da Rusya konusunda farklı iki taraf oluştu." ifadelerini kullandı.

Taraflardan birinin Rusya ile bağları daha fazla koparmak istediğine işaret eden Peskov, "Bazıları, ne olursa olsun Ruslarla konuşmaya başlamaları gerektiği konusunu giderek daha fazla dile getirmeye başladı. Bu, bizim yaklaşımımızla uyumlu." dedi.

