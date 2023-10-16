Brüksel'de terör saldırısı: Belçika - İsveç maçı askıya alındı

Yerel basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde silahla rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği, ateş etmeye orada da devam ettiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

- TEHLİKE KODU EN YÜKSEĞE ÇIKARILDI



Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Brüksel'de tehlike seviyesi en yükseğe; 4'e çıkarılırken, ülkenin diğer yerlerinde seviye 3 olarak belirlendi.

Federal Savcılığın olayı terör saldırısı olarak değerlendirerek, operasyon başlattığı öğrenildi.

Zanlı henüz yakalanmadı.

- YETKİLİLERDEN MESAJLAR



Belçika Başbakanı Alexander de Croo, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, olayları Federal Kriz Merkezinden takip ettiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

İsveçli mevkidaşına başsağlığı dilediğini bildiren de Croo, "Terörle mücadelemiz ortak." ifadesini kullandı.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI, TERÖR SALDIRISI GEREKÇESİYLE ASKIYA ALINDI



UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alındı.

Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmedi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, ilk devresi tamamlanan maçın "terör saldırısı olasılığı" gerekçesiyle askıya alındığı belirtildi. Kararın, iki takımın onayı ve güvenlik güçleriyle yapılan görüşmenin ardından verildiği de vurgulandı.

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli milli oyuncuların maçın ikinci yarısına çıkmama yönündeki taleplerini hakeme ilettiği, Belçikalı oyuncuların da bu duruma onay verdiği bildirildi.

Belçika basınında ise saldırganın henüz yakalanamaması nedeniyle hoparlörden taraftara tribünlerde kalmaları yönünde çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

Maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye de henüz ulaşılamadı.

İsveç'in 15. dakikada Gyökeres'in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31. dakikada Lukaku'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı, 1-1 eşitlikle sona ermişti.