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Dünya

Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'ye teşekkür

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye ve diğer bazı ülkelere geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremle ilgili yardımlarından dolayı teşekkür etti.

AA18 Şubat 2020 Salı07:29 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 07:29

Rama, Brüksel'de Arnavutluk'taki deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya ve Türkiye'ye yardımlarından dolayı teşekkür eden Rama, konferansın ardından açıklanan toplam 1,15 milyar avroluk yardım taahhüdünü "büyüleyicinin ötesinde" olarak nitelendirdi.

Rama, "Burada şahit olduğumuz inanılmaz derecede memnun edici." dedi.

Arnavutluk'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen depremde 51 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin kişi yaralanmış ve çok sayıda yapı zarar görürmüştü.

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