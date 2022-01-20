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Dünya

Brüksel'de Uber protestosu! Taksiciler yollara döküldü

Brüksel'de taksi sürücüleri, ana yolları trafiğe kapatarak Uber uygulamasını protesto etti.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:06
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Belçika Taksi Federasyonu'nun çağrısı üzerine, yüzlerce taksi sürücüsü sabahın erken saatlerinde Brüksel'in ana yollarındaki trafik akışını engelledi.

Taksiciler, şehrin çeşitli ana caddelerinde ve tünellerinde kontak kapatarak trafik akışını yavaşlattı.

Akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin sıkı biçimde kontrol edilmesini talep eden taksiciler, özellikle ülkenin Flaman ve Valon bölgelerinden lisans almış olan Uber sürücülerinin Brüksel şehrinde çalışmalarının engellenmesini istedi.

ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamıştı ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.

Brüksel Mahkemesi, 2015'te Uber'in taksicilik hizmeti vermek için gereken şartları karşılamadığına ve yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Söz konusu kararın ardından Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışmaya geçmişti.

Konuyla ilgili Brüksel Temyiz Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin durdurulmasına ve sürücülerin uygulamayı kullanarak çalışamayacağına karar verdi.

Uber sürücüleri mahkeme kararı sonrası hemen her gün şehirde protestolar düzenledi.

Protestoların ardından Brüksel Bölge Parlamentosu, aralık ayında Uber sürücülerinin çoğunun faaliyetinin devam etmesini sağlayacak geçici bir mevzuatı onayladı.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber ile bin 200 civarında taksi ulaşım hizmeti sunuyor.

Yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.

Taksi sürücülerinin lisans alması için yüksek ücretler ödemesi ve uzun bir eğitim tamamlaması gerekiyor. Taksiciler, Uber sisteminin adil biçimde rekabet etmediğini iddia ediyor.

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