Brüksel'de Ukrayna gündemi! Geçici koruma 2027'ye kadar uzatıldı

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçici koruma statüsünün askerlik çağındaki Ukraynalı erkekler için kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin bir soruya cevaben Lammert, "Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmazdır. AB, son 2 yıl içinde AB Geçici Koruma Yönergesi kapsamında yaklaşık 4 milyon mülteciye sığınma imkanı sağladı." ifadelerini kullandı.

Halihazırda üye devletlerle birlikte sonraki adımların ne olabileceğine ilişkin görüşmeler yapıldığını belirten Lammert, statünün süresinin dolacağı Mart 2027'den sonra ne yapılması gerektiği konusunun değerlendirildiğini aktardı.

Lammert, bu hafta AB İçişleri Bakanlarının katılacağı toplantıda bu konunun da gündem maddelerinden biri olacağını, şu aşamada hazırlanan planlar veya sunulacak öneriler hakkında daha fazla bilgi vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, 31 Mart 2025 itibarıyla savaştan kaçan yaklaşık 4,3 milyon Ukraynalı, AB ülkelerinde geçici koruma statüsüyle yaşıyor.

Geçici koruma altındaki Ukraynalıların yaklaşık yüzde 44,7'sini yetişkin kadınlar, yüzde 31,7'sini çocuklar, yüzde 23,6'sını ise erkekler oluşturuyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaçanların sayısının hızla artması üzerine, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni Mart 2022'de ilk kez harekete geçirmişti.

Bu kapsamda Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabiliyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor, iş bulup çalışabiliyor. Ukraynalılara sosyal refah, barınma ve geçim yardımı gibi imkanlar da veriliyor.