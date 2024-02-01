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Dünya

Brüksel'deki çiftçiler Avrupa Parlamentosu önünde eylem yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına karşı Brüksel'de gösterilerini sürdüren çiftçiler, Avrupa Parlamentosu (AP) binasının önünde döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 16:37 - Güncelleme:
Brüksel'deki çiftçiler Avrupa Parlamentosu önünde eylem yaptı
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AB liderlerinin Ukrayna'ya yardım konulu zirve için bir araya geldiği Brüksel'de, çiftçilerin protestosu devam ediyor. AP binasının önünde bulunan çiftçiler, yola döktükleri tezek, odun ve saman balyalarını ateşe verdi. "Çiftçi yoksa yiyecek yok" yazılı pankartlar taşıyan çiftçiler, AP binasına yumurta ve taş fırlattı. AB liderlerinin zirve için bulunduğu Avrupa Konseyi Genel Merkezi'nde ise çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri aldı.

"ÇELİŞKİLİ POLİTİKALARDAN VAZGEÇİN" ÇAĞRISI

Avrupalı çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkıyor. Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirtiyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.

  • ABtarım politikaları
  • çiftçi gösterisi
  • Brüksel protestosu

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