İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2021 Çarşamba / 11 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5721
  • EURO
    10,1234
  • ALTIN
    496.812
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brüksel'deki ''kağıtsızlar'' açlık grevini askıya aldı
Dünya

Brüksel'deki ''kağıtsızlar'' açlık grevini askıya aldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'kağıtsızlar' olarak anılan göçmenler açlık grevlerini askıya aldı, susuzluk grevlerine son verdi.

AA21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:44 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:44
ABONE OL

Yıllardır yasal oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşayan "kağıtsızlar"ın sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son iki gündür hükümet temsilcileriyle yapılan görüşmelerde henüz kesinleşmeyen bazı anlaşmalara vardıklarını duyurdu.

Kağıtsızlar, kaldıkları kiliseyi alkışlar eşliğinde boşalttı.

Birleşmiş Milletler Özel Raportörleri Olivier De Schutter ve Felipe Gonzalez, önceki gün Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi'ye geçici oturum izni vermeyi de içeren bir dizi önerinin bulunduğu mektup göndermişti.

Mahdi de mektuba verdiği yanıtta toplu çözüm yerine açlık grevindekilere bireysel ikamet talebinde bulunmalarını önerdiğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.