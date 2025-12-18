Brüksel'den Kosova'ya zeytin dalı! Cezai tedbirler kaldırılıyor

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik 2023'ten beri uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmaya başlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde yürüttüğü yoğun görüşmelerin ardından ülkesi için mükemmel haberlerinin olduğunu söyledi.

Kosova'ya yönelik tüm cezai tedbirlerin kaldırılması kararı alındığını belirten Osmani, "Tedbirlerin büyük bir kısmı derhal kaldırılıyor. Bu da durumu kolaylaştıracak ve AB tarafından dondurulan fonların bir bölümünün serbest bırakılmasını sağlayacak. Tedbirlerin diğer kalan kısmı ise 2026'nın Ocak ayı sonunda kaldırılacak." diye konuştu.

Osmani, bu kararın AB ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve Kosova'nın Avrupa entegrasyon süreci açısından önemli bir adım olduğuna inandığını vurguladı.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyordu.