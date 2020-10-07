Bryza Ermenistan'ın kirli planına dikkat çekti ve ekledi: İHA'lar üst düzey, yapabileceği bir şey yok

star.com.tr 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:59 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:59

AGİT Minsk Grubu eski eş başkanı ve Atlantik Konseyi kıdemli üyesi Matthew Bryza, Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarma harekatını ve Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Uluslararası toplumun Ermenistan'ın davranışına nasıl tepki vereceğini bilemediğini belirten Bryza, yapılanın bir suç olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Ermeni tarafı savaşı kaybettiğini zaten anlıyor. Ermenistan, Azerbaycan'ın askeri operasyonları karşısında sivilleri vuruyor. Azerbaycan'ın kullandığı İHA'lar, çok üst düzey. Ermenistan'ın bu İHA'lara karşı ordusunu savunma imkanı yok. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri adım adım ilerliyor, Azerbaycan topraklarını özgürleştiriyor. Cebrail, Fizuli, güneye giden diğer bölgeler... Ermeni tarafının Azerbaycan operasyonlarının devam etmesi halinde savaşın biteceğini ve Azerbaycan'ın kazanacağını anladığına inanıyorum. Bu nedenle Ermenistan, çatışmanın odağını sivil yerleşim alanlarına çeviriyor. Bakü sivil yerleşim alanlarına ateş etmeye zorlanıyor.

Bryza, Ermenistan'ın amacının Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nü (CSTO) çatışmaya dahil etmek ve askeri yardım almak olduğuna belirtti. Bu nedenle Azerbaycan'ın aynı şekilde yanıt vermemesinin çok önemli olduğunu, Azerbaycan'ın askeri operasyonlarını yasal olarak sürdürerek topraklarını işgalden kurtarması gerektiğini ifade etti.

EMENİ DİASPORASININ YALANLARI

Azerbaycan medyasında açıklamaları yer alan Bryza'ya göre, uluslararası toplum Ermenistan'ı Azerbaycan topraklarını işgal ettiği için eleştirmiyor çünkü durum Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için çok karmaşık.

Dağlık Karabağ'da olaylar başladığında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar, olup biteni orada yaşayan Ermeni cemaatinden öğrendi. ABD ve Avrupa bunu bilmiyordu. 80'lerin sonlarıydı... Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni cemaati olduklarını söylediler. Eski Sovyetler Birliği'nde ilginç şeyler oluyor ve "kardeşlerimiz" Ermeniler bağımsızlık istiyorlar. Ermenistan, Azerbaycan'ın 'saldırgan olduğu' yalanını yaydı. ABD Kongresi üyeleriyle ciddi para transferleri oldu. Avrupa Parlamentosu üyeleri tarihi çarpıttı.

Azerbaycan'ın tarihi düzeltmek için artık büyük bir fırsata sahip olduğunu söyleyen Bryza, 'İlk adım çoktan atıldı. Şimdi Batı halkı, medya bu toprakların Azerbaycan'a ait olduğunu açıkça söylüyor. Azerbaycan askeri harekatlarına adım adım devam ederse, meşru konumunu daha fazla gösterebileceğini düşünüyorum. En önemli şey, insanların gerçeği bilmesidir.' dedi.

'ATEŞKES BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MÜMKÜN OLABİLİR'

Çatışma ve ihtilaf süreci ile ilgili görüşlerini de paylaşan eski diplomat, ateşkesin birkaç hafta içinde mümkün olacağına inanıyor.

Çünkü Azerbaycan'ın amacı çok açık: işgal edilen topraklarını kurtartmak... Belki birkaç bölge, belki geniş bir alan, Fuzuli, Cebrayil, belki Kelbecer, bilmiyorum. Ama Azerbaycanlıların evlerine dönmeleri, topraklarını geri almaları... Sonra görüşmeler yapmak ve Karabağ'ın nihai hukuki statüsünü belirlemek gerekir. Ancak Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil nüfusunu bombalayarak planları değiştirmek istiyor. Azerbaycan, Ermenistan gibi tepki vermezse, o zaman planı işler ve Azerbaycan için çok başarılı bir plan olacak.

Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde Moskova, Erivan'a müzakere zamanının geldiğini söyler. Türkiye, Bakü'ye evet, kazandığını ve şimdi müzakere sürecinin yeni bir aşamasının başlatılması gerektiğini söyleyecek.

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