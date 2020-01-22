Bu bilgi ilk kez ortaya çıktı: Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce...

İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,938
  • EURO
    6,5819
  • ALTIN
    295.258
  • BIST100
    123556
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu ''hacklettiği'' iddiası
Dünya

Prens bin Selman'ın Washington Post patronunun telefonunu ''hacklettiği'' iddiası

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 5 ay önce, gazetecinin çalıştığı Washington Post’un patronunun telefonunu 'hacklettiği' iddia edildi.

AA22.01.2020  07:27 - Güncelleme: 22.01.2020  07:27

İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, bin Selman’ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon’un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos’un cep telefonu hacklendi.

Gazetenin olayı soruşturan uzmanlara dayandırdığı haberde, Bezos’un telefonununa bin Selman’ın şahsi hesabından yollanan mesajın “çok büyük ihtimalle” zararlı kod içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Gazete 1 Mayıs 2018’de gönderilen mesajın ardından Bezos’un hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasına yer verdi.

Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD’de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer’da Bezos’un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.

Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizildi.

The Guardian, uzmanların, Suudi Prensin bu hamleyle Washington Post gazetesinin kendisine yönelik eleştirilerinin önünü kesmeye çalışmış olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu vurguladı.

Haberde, bin Selman’ın dünyanın en zengin kişisi olarak gösterilen Bezos’u hedef aldığının ortaya çıkmasının “Wall Street’ten Silikon Vadisine kadar şok dalgaları yaratacağı” değerlendirmesine de yer verildi.

- KAŞIKÇI CİNAYETİ

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Korku doldu anlar! Kızgın filden böyle kaçtılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor
Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor

İşte Nagatomo'nun yeni takımı
İşte Nagatomo'nun yeni takımı

İşte Nagatomo'nun yeni takımı

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı
Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Dikkat çeken açıklama: Türk yönetimi zekice davrandı

Bu bilgi ilk kez ortaya çıktı: Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce...
Bu bilgi ilk kez ortaya çıktı: Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce...

Bu bilgi ilk kez ortaya çıktı: Kaşıkçı'nın öldürülmesinden 5 ay önce...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.