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Dünya

Bu fotoğraf İsrail'in askeri planlarını bozdu! ABD'den Tel Aviv'e manidar Suriye göndermesi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York Times (NYT) gazetesinin 'ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinin ardından İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının azaldığı' yönündeki haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Haberde, ABD'nin Suriye ile yakınlaşmasının, İsrail'in Suriye'deki askeri stratejisini bozmuş olabileceği kaydedildi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 08:09 - Güncelleme:
Bu fotoğraf İsrail'in askeri planlarını bozdu! ABD'den Tel Aviv'e manidar Suriye göndermesi
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Barrack, X sosyal medya hesabında gazetenin haberini "NYT: İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları azaldı" paylaşımıyla, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına gönderme yaparak takipçileriyle paylaştı.

NYT'nin haberinde, İsrail ordusunun 2 Mayıs'ta Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurmasından 12 gün sonra, Trump'ın, Şara ile görüştüğüne ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını duyurduğuna işaret edilerek, o günden beri "İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının neredeyse durduğu" belirtildi.

Trump'ın Şara'ya uzattığı "zeytin dalının" İsrail'in Suriye'deki stratejisini karmaşık hale getirdiği vurgulanan haberde, bunun ABD dış politikasının Orta Doğu'yu nasıl yeniden şekillendirdiğinin son örneği olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, ABD'nin Suriye ile yakınlaşmasının, İsrail'in Suriye'deki askeri stratejisini bozmuş olabileceği kaydedildi.

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