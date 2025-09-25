İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4764
  • EURO
    48,7811
  • ALTIN
    5002.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bu fotoğraf karesi Yunanistan'ı derinden sarstı: Miçotakis Erdoğan'ın yaptığını yapamaz
Dünya

Bu fotoğraf karesi Yunanistan'ı derinden sarstı: Miçotakis Erdoğan'ın yaptığını yapamaz

Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında gerçekleştirdiği temasların Türkiye'nin uluslararası diplomasi masasında ABD'nin son derece önemli bir muhatabı olduğunu gösterdiğini kaydetti. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a milyarlarca dolarlık anlaşmalarla gitmesinin dengeleri Türkiye lehine değiştirdiği ifade edilerek, 'Birçok insan merak ediyor, Yunanistan Başbakanı, Gazze gibi böylesi önemli bir konu için yapılan toplantıda ABD Başkanı'nın yanında böylesi bir fotoğraf edinebilir miydi?' ifadesi kullanıldı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Bu fotoğraf karesi Yunanistan'ı derinden sarstı: Miçotakis Erdoğan'ın yaptığını yapamaz
ABONE OL

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr'da" yayınlanan "Erdoğan'ın Trump'ın yanındaki fotoğrafı ve (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'in 'hayat böyle işte'si" başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu çerçevesindeki temasları ve Türkiye'nin uluslararası diplomasideki önemi değerlendirildi.

BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yan yana çekilmiş fotoğrafına işaret edilen haberde, "Trump Erdoğan'ı kendisine eşit muhatap olarak görürken Atina, Miçotakis'in üstünlük gösterme isteğiyle kendi ulusal söylemini arıyor." ifadesi yer aldı.

Fotoğrafta Erdoğan'ın, masanın başında Trump'la birlikte, Trump'ın sağında yer almasının Erdoğan'ı Trump'a denk ya da en azından diğerlerinin arasında "öncelikli" hale getirdiği belirtilen haberde, bu fotoğrafın Ankara'nın uluslararası diplomasi masasındaki rolünü de gözler önüne serdiği belirtildi.

Türkiye için önemli olanın bugünkü Erdoğan-Trump görüşmesi olduğu belirtilen haberde, "Erdoğan artık uluslararası diplomasi masalarında Washington'ın son derece önemli bir muhatabı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'a milyarlarca dolarlık anlaşmalarla gitmesinin dengeleri Türkiye lehine değiştirdiği ifade edilerek, "Birçok insan merak ediyor, Yunanistan Başbakanı, Gazze gibi böylesi önemli bir konu için yapılan toplantıda ABD Başkanı'nın yanında böylesi bir fotoğraf edinebilir miydi?" ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.