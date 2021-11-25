Bu kadarı da pes dedirtti: Kuzey Kore'de ilginç yasak

Milliyet 25 Kasım 2021 Perşembe 20:33 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:44

Kuzey Kore'nin diktatör lideri Kim Jong-un, bir kez daha tüm dünyayı kendisinden bahsetmek zorunda bıraktı. Kim'in daha önce akla hayala gelmeyecek ve baskıcı olduğu kadar tuhaf olan yasaklarına bir yenisi daha eklendi, bir kez daha herkes hayretler içinde kaldı.

Aldığı ilginç kararlar ve getirdiği eşi benzeri görülmeyen yasaklarla bir şekilde gündem olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha manşetlerde. Kim'in yeni getirdiği yasak, Kuzey Korelilere yöneticiler tarafından dikte ettirilen ilk tuhaf yasak değil.

2014'te, Kim lider olduktan üç yıl sonra, erkek öğrencilere saçları Yüce Lider'in tarzına uyacak şekilde kesme talimatı verildi. O zamanlar Kim'in saçlarının arkaları kısaydı ve tepede yanları ayrıydı.

Ardından, 2017'de, Kuzey Korelilerin saçlarını Kim'e benzemek için kestirmelerinin yasaklandığı ve yalnızca 15 onaylanmış stil arasından seçim yapmalarına izin verildiği bildirildi.

DERİ MONT GİYMEYİ YASAKLADI

Kuzey Kore'de bu sefer de, diktatör lider Kim Jong-un'un favorisi haline geldikten sonra insanların deri mont giymesi yasaklandı. İlk olarak 2019'da Kim tarafından giyilen ceket, ülkenin liderine bağlılıklarını göstermek isteyen ve gerçek deriye parası yeten Kuzey Kore seçkinleri arasında popüler oldu.

Ancak son zamanlarda taklitler çoğaldı ve Kim'in görünüşünü ucuzlatacağı ve otoritesini baltalayacağı korkusuyla, bunları satan dükkanları kapatmak ve insanların giymesini engellemek için 'moda polisi' görevlendirildi.

Radio Free Asia'ya konuşan bir kaynak, Kim'e atıfta bulunarak, "Polis, En Yüksek Onur'a benzemek için tasarlanmış giysiler giymenin, En Yüksek Onur'un otoritesine meydan okuma olduğunu söylüyor" dedi ve şunu ekledi: "Halka deri mont giymemeleri talimatı verdiler çünkü onları kimin giyeceğine karar vermek, partinin talimatının bir parçası."

GÜNEY KORE: GELENEKTEN KOPMAK İSTİYOR

Radio Free Asia, son aylarda ithal edilen düzinelerce metre malzemeyi gösteren bir ithalat belgesi gördüğünü iddia etti. Kim, ilk olarak Aralık 2019'da, Donald Trump ile Kuzey Kore'nin nükleer stoğu konusunda müzakere ettiği sıralarda deri bir paltoyla göründü.

Güney Kore medyası bu yeni giyim tarzının altını çizdi ve bu yaklaşımın, Kim'in gelenekten koparak kendi kimliğini oluşturma arzusunun göstergesi olduğunu öne sürdü.

O zamana kadar Kim, Mao tarzı ceketler ve boynuz çerçeveli gözlükler giyerek, Kuzey Kore'nin kurucusu olan babası ve büyükbabasının ardından büyük ölçüde kendini şekillendirmişti.

Deri ceket o zamandan beri birkaç kez ortaya çıktı ve hatta kız kardeşi Kim Yo-Jong ve diğer kıdemli kadın politikacılar tarafından da benimsendi. En son Kim, dağlık Samjiyon şehri yakınlarında yeni inşa edilmiş bir turizm kasabasını ziyaret ederken deri montunu giyerken görüldü.

BU KADARINA KİMSE CESARET EDEMEMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son gelen haberlere göre ülke tarihinde artık kendisinden başka hiç kimsenin hatırlanmaması veya anılmaması için kolları sıvadı. Babasının ve büyükbabasının başkent Pyongyang'daki portreleri, Kim Jong-un'un iktidar konumunda rakipsiz olduğunu göstermek için kaldırıldı.

37 yaşındaki liderin büyükbabası Kim Il-sung, ülkeyi 1948'de kurdu ve 20'nci yüzyılın en uzun süre görev yapan üçüncü siyasi lideri oldu. Ancak Güney Kore casus ajansına göre Kim, imajının ve itibarının kurucu lideri ve daha sonra onu takip eden babası Kim Jong-il'inkini geçebileceğini umuyor.

Uzmanlara göre, kendini yücelten bir ideolojiyi zorlamak, Kuzey Kore'de daha önce görülmemiş büyük bir adım. Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nden Fyodor Tertitskiy, NK News'e şunları söyledi: "Mesaj bundan daha net olamaz.